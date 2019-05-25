Россия – Финляндия: штанга спасла Василевского

Во втором периоде полуфинала чемпионата мира-2019 Россия – Финляндия ворота Андрея Василевского после броска Нико Оямяки спасла штанга.
Ojamaki and @leijonat came this close to opening the scoring #RUSFIN #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) 25 мая 2019 г.
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