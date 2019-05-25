Чемпионат мира

17:54 | Хоккей — Чемпионат мира

Россия – Финляндия: штанга спасла Василевского

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Во втором периоде полуфинала чемпионата мира-2019 РоссияФинляндия ворота Андрея Василевского после броска Нико Оямяки спасла штанга.

 

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