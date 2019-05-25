Россия – Финляндия: невероятное спасение Василевского

В первом периоде полуфинала чемпионата мира-2019 Россия – Финляндия вратарь россиян Андрей Василевский совершил невероятное спасение. Голкипер правой ногой остановил шайбу на линии, не дав финнам затолкать ее в сетку.
🇷🇺 #РоссияФинляндия 🇫🇮— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 мая 2019 г.
🔥 Василевский спасает!
🔴 Live!https://t.co/60TkFvk6yk pic.twitter.com/9S3hji2Te3
Везение? Пригодится, заверните.#RUSFIN #IIHFWorlds pic.twitter.com/EjozDeefQV— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 25 мая 2019 г.
Another angle. #IIHFWorlds pic.twitter.com/jB5bkmGe4f— Steven Ellis (@StevenEllisTHN) 25 мая 2019 г.
Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика //
Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //
Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею: где смотреть видеотрансляции игр ЧМ-2019