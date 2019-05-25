Россия – Финляндия: невероятное спасение Василевского

В первом периоде полуфинала чемпионата мира-2019 Россия – Финляндия вратарь россиян Андрей Василевский совершил невероятное спасение. Голкипер правой ногой остановил шайбу на линии, не дав финнам затолкать ее в сетку.​

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