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Россия — Дания: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию

08:45
Cборная России. Фото AFP
Cборная России. Фото AFP

Сборные России и Дании сыграют в группе чемпионата мира-2021 в среду, 26 мая. Игру принимает Олимпийский центр в Риге (Латвия). Начало — 16.15 (время московское).

Cледить за матчем в прямом эфире вы можете на этой странице на сайте «СЭ» и в видеотрансляции, которая предоставлена Первым каналом.

Сборная России стартовала на ЧМ-2021 с победы над Чехией (4:3 21 мая) и обыграла Великобританию (7:1 22 мая), а затем уступила Словакии (1:3 24 мая). Также команда Валерия Брагина встретится группе со Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

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