Сборные России и Дании сыграют в группе чемпионата мира-2021 в среду, 26 мая. Игру принимает Олимпийский центр в Риге (Латвия). Начало — 16.15 (время московское).

Сборная России стартовала на ЧМ-2021 с победы над Чехией (4:3 21 мая) и обыграла Великобританию (7:1 22 мая), а затем уступила Словакии (1:3 24 мая). Также команда Валерия Брагина встретится группе со Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

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Турнирное положение в группе A : Словакия — 9 очков (3 игры), Россия — 6 (3), Швейцария — 6 (3), Дания — 5 (3), Белоруссия — 4 (3), Швеция — 3 (3), Чехия — 2 (3), Великобритания — 1 (3).

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