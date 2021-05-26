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Россия всухую победила Данию на чемпионате мира

18:31
26 мая. Рига. Россия — Дания — 3:0. Фото Reuters
26 мая. Рига. Россия — Дания — 3:0. Фото Reuters
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Сборная России переиграла команду Дании на предварительном этапе чемпионата мира по хоккею. Россияне победили соперника со счетом 3:0.

В концовке второго периода счет открыл нападающий Иван Морозов. Сборная России смогла реализовать большинство.

В третьем периоде заброшенной шайбой отметился форвард Александр Барабанов. В концовке встречи свой первый гол на турнире забил нападающий Дмитрий Воронков.

Сборная России набрала 9 очков и вышла на первое место в группе A. Правда, у Словакии также 9 очков и на один матч меньше.

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Группа A

Россия — Дания — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Морозов — 1 (бол., Воронков, Бурдасов), 39:18 — 1:0. Барабанов — 3, 49:41 — 2:0. Воронков — 1 (Морозов), 56:35 — 3:0.

Вратари: Самонов — Дам.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (10+9+12) — 18 (7+5+6).

Судьи: Бьерк, Норд.

26 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.рий Воронков.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2021/

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры