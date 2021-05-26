Россия всухую победила Данию на чемпионате мира
Сборная России переиграла команду Дании на предварительном этапе чемпионата мира по хоккею. Россияне победили соперника со счетом 3:0.
В концовке второго периода счет открыл нападающий Иван Морозов. Сборная России смогла реализовать большинство.
В третьем периоде заброшенной шайбой отметился форвард Александр Барабанов. В концовке встречи свой первый гол на турнире забил нападающий Дмитрий Воронков.
Сборная России набрала 9 очков и вышла на первое место в группе A. Правда, у Словакии также 9 очков и на один матч меньше.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа A
Россия — Дания — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Морозов — 1 (бол., Воронков, Бурдасов), 39:18 — 1:0. Барабанов — 3, 49:41 — 2:0. Воронков — 1 (Морозов), 56:35 — 3:0.
Вратари: Самонов — Дам.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 31 (10+9+12) — 18 (7+5+6).
Судьи: Бьерк, Норд.
26 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.рий Воронков.
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