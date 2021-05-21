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Россия — Чехия: Врана снова сравнял счет

17:38
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Нападающий сборной Чехии Якуб Врана забил гол в ворота сборной России в матче группового этапа чемпионата мира. Он сравнял счет во втором периоде — 2:2.

Форвард Доминик Кубалик вывел Врану один на один с Александром Самоновым. Чешский нападающий не упустил своего шанса, переиграв вратаря.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры