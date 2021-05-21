Россия — Чехия: Врана снова сравнял счет
17:38
Нападающий сборной Чехии Якуб Врана забил гол в ворота сборной России в матче группового этапа чемпионата мира. Он сравнял счет во втором периоде — 2:2.
Форвард Доминик Кубалик вывел Врану один на один с Александром Самоновым. Чешский нападающий не упустил своего шанса, переиграв вратаря.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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