Нападающий сборной Чехии Якуб Врана забил гол в ворота сборной России в матче группового этапа чемпионата мира. Он сравнял счет во втором периоде — 2:2.

Форвард Доминик Кубалик вывел Врану один на один с Александром Самоновым. Чешский нападающий не упустил своего шанса, переиграв вратаря.