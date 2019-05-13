Россия – Чехия: прямой эфир Первого канала – в 17.15 (видео)

В понедельник состоятся новые матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею-2019. Российская сборная 13 мая сыграет со сборной Чехии. Вся группа B Выступает в Братиславе. Россияне и чехи встретятся на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы", – начало в 17.15 по московскому времения.

Обе сборные стартовали с двух побед на турнире. Россияне победили Норвегию (5:2) и Австрию (5:0). Чешские хоккеисты в свою очередь переиграли Швецию (5:2) и Норвегию (2:7). Обе команды находятся во главе турнирной таблицы, но Чехия выше за счет лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб.

Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019. Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице, его можно запустить с любого удобного для вас устройства.