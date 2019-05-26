Россия - Чехия: команды обменялись голами за минуту

Сборная России открыла счет в матче за бронзу чемпионата мира-2019 против Чехии. Голом отметился Михаил Григоренко. Ему ассистировал Михаил Сергачев.
Через минуту команда Чехии сравняла счет. Заброшенная шайба на счету Михала Ржепика. Результативными передачами отметились Давид Скленичка и Ян Рутта.
Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика //турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание трансляций // сборная России: состав и статистика //прямые видеотрансляции матчей сборной России
Опрос
Кто виноват в поражении сборной России от финнов?
Загрузка...