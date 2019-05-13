Россия – Чехия: фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

13 мая, в понедельник, сборная России встретится на чемпионате мира по хоккею с первым соперником с приставкой "топ". Рассказываем, в какой исход верят букмекеры.

После Норвегии и Австрии команде Ильи Воробьева предстоит сыграть против Чехии. Перед турниром россияне уже встречались с чехами и победили их 4:1 благодаря четырем очкам звезды "Вашингтона" Евгения Кузнецова.

Фаворитом наша команда считается и в этот раз. БК "Лига ставок" оценивает шанс россиян на успех в основное время коэффициентом 1,55. Таким образом, поставив на это событие 1000 рублей, вы сможете выиграть 1550 рублей. Коэффициент на ничью после трех периодов – 5,00, победу чехов – 4,80.

В отличие от матчей России против аутсайдеров группы, от этой игры не ждут сверхрезультативного хоккея. Коэффициент на Тотал меньше 5,5 – 1,80, больше 5,5 – 1,95.



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