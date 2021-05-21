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Россия — Чехия: Флек сравнял счет в матче

16:33
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Нападающий сборной Чехии Якуб Флек сравнял счет в первом периоде стартового матча группового этапа чемпионата мира против команды России.

Сборная Чехия провел быструю атаку, которую завершал броском Флек. Голкипер сборной России Александр Самонов не смог спасти команду — 1:1.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры