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Россия — Чехия: дата и время начала, где смотреть матч ЧМ-2021

17:15
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Сборные России и Чехии сыграют в стартовом матче чемпионата мира по хоккею 2021 год в пятницу, 21 мая. Турнир примет столица Латвии — Рига.

Игра Россия — Чехия пройдет на ледовом стадионе в Олимпийском спортивном центре. Начало стартовой встречи ЧМ-2021 — 17:15 (время московское).

Все матчи сборной России на чемпионате мира-2021 покажет Первый канал. Трансляции будут доступны на сайте компании, часть игр также пройдет в прямом телеэфире.

Из-за санкции ВАДА сборная России выступает на ЧМ-2021 под названием Команда ОКР (Олимпийского комитета России). Два комплекта формы россиян — красный и белый — содержат логотип ОКР на груди. Вместо гимна РФ на турнире будет исполняться фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира по хоккею 2021 — большой гид по турниру: календарь матчей, расписание игр сборной России, где смотреть трансляции

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