Россия – Чехия: видеотрансляция матча ЧМ-2019

Сборная России одержала две победы на старте ЧМ-2019. Фото AFP

В понедельник, 13 мая, сборная России проводит третий матч группового турнира чемпионата мира по хоккею-2019.

Национальная команда после побед над Норвегией (5:2) и Австрией (5:0) играет со сборной Чехии. Принципиальная встреча группы B предварительного раунда ЧМ-2019 в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" начнется в 17.15 по московскому времени.

Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019. Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице.

Россия – Чехия: чемпионат мира по хоккею, 13 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

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