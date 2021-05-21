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Россия — Чехия: Бурдасов забил первый гол сборной на ЧМ-2021

16:23
Антон Бурдасов. Фото photo.khl.ru
Антон Бурдасов. Фото photo.khl.ru
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Нападающий сборной России Антон Бурдасов отличился в первом периоде матча чемпионата мира-2021 по хоккею против Чехии. Команда Валерия Брагина реализовала свое первое же большинство во встрече.

30-летний Бурдасов стал автором первой шайбы на ЧМ-2021 в Латвии.

Мировое первенство проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры