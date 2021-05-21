Россия — Чехия: Бурдасов забил первый гол сборной на ЧМ-2021
16:23
Нападающий сборной России Антон Бурдасов отличился в первом периоде матча чемпионата мира-2021 по хоккею против Чехии. Команда Валерия Брагина реализовала свое первое же большинство во встрече.
30-летний Бурдасов стал автором первой шайбы на ЧМ-2021 в Латвии.
Мировое первенство проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.
That didn't take long. @russiahockey scores the first goal of the #IIHFWorlds 2021!?#RUSCZE #Hockey #IceHockey #Goal pic.twitter.com/y3MapvQERh— IIHF (@IIHFHockey) May 21, 2021
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