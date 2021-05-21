Нападающий сборной России Антон Бурдасов отличился в первом периоде матча чемпионата мира-2021 по хоккею против Чехии. Команда Валерия Брагина реализовала свое первое же большинство во встрече.

30-летний Бурдасов стал автором первой шайбы на ЧМ-2021 в Латвии.

Мировое первенство проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.