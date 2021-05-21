Нападающий сборной России Александр Барабанов стал автором гола в матче группового этапа ЧМ-2021 против команды Чехии. В начале третьего периода он вывел российскую команду вперед — 3:2.

Барабанов воспользовался неразберихой перед воротами чешской команды, убрал соперника на замахе и уложил шайбу в нижний угол.