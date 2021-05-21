Россия — Чехия: Барабанов забил в третьем периоде
18:04
Нападающий сборной России Александр Барабанов стал автором гола в матче группового этапа ЧМ-2021 против команды Чехии. В начале третьего периода он вывел российскую команду вперед — 3:2.
Барабанов воспользовался неразберихой перед воротами чешской команды, убрал соперника на замахе и уложил шайбу в нижний угол.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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