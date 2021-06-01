Россия — Белоруссия: Воронков забил в третьем периоде
22:11
Нападающий сборной России Дмитрий Воронков отметился голом в третьем периоде матча группового этапа чемпионата мира против Белоруссии. Россия ведет в счете — 6:0.
Партнеры вывели Воронкова на открытый бросок с близкого расстояния, и нападающий забросил свою вторую шайбу на турнире.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю