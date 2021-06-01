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Россия — Белоруссия: Воронков забил в третьем периоде

22:11
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Нападающий сборной России Дмитрий Воронков отметился голом в третьем периоде матча группового этапа чемпионата мира против Белоруссии. Россия ведет в счете — 6:0.

Партнеры вывели Воронкова на открытый бросок с близкого расстояния, и нападающий забросил свою вторую шайбу на турнире.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры