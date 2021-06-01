Нападающий сборной России Дмитрий Воронков отметился голом в третьем периоде матча группового этапа чемпионата мира против Белоруссии. Россия ведет в счете — 6:0.

Партнеры вывели Воронкова на открытый бросок с близкого расстояния, и нападающий забросил свою вторую шайбу на турнире.