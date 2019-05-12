Россия - Австрия: Георгиев в воротах, Барабанов - в звене с Ковальчуком

Стал известен состав сборной России на второй матч на чемпионате мира против команды Австрии. Игра пройдет в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы. Начало - 13:15.

Георгиев, Василевский;

Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;



Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;



Задоров, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Телегин.

Россия – Австрия – онлайн-трансляция

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