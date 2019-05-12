Россия - Австрия: Георгиев в воротах, Барабанов - в звене с Ковальчуком

Стал известен состав сборной России на второй матч на чемпионате мира против команды Австрии. Игра пройдет в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы. Начало - 13:15.
Георгиев, Василевский;
Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Телегин.
А вот и состав на игру с австрийцами. #снамироссия pic.twitter.com/vBqypw99ua– Хоккей России (@russiahockey) 12 мая 2019 г.
Россия – Австрия – онлайн-трансляция
Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // прямые видеотрансляции матчей сборной России
Опрос
Какого результата вы ждете от сборной России на чемпионате мира по хоккею-2019?
Загрузка...