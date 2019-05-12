Россия – Австрия: фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В воскресенье, 12 мая, сборная России по хоккею проведет второй матч на чемпионате мира – против команды из Австрии.

От любой игры с участием российской сборной на турнире ждут большого числа заброшенных шайб – иначе и не могло быть с учетом ее суперзвездного состава. БК "Лига ставок" предполагает, что, скорее всего, в игре с Австрией будет забито не меньше семи голов. Коэффициент на Тотал больше 6,5 составляет 1,8 – в случае вашей ставки в 1000 рублей на это событие вы выиграете 1800 рублей.

Шансы австрийцев зацепить хотя бы ничью в основное время оцениваются как минимальные. Коэффициент на равный счет после трех периодов равен 18, успех нашего соперника – 31, а победу России – 1,03.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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