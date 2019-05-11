Россия – Австрия: видеотрансляция матча сборной на ЧМ-2019

В воскресенье, 12 мая, сборная России проводит второй матч предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2019. Ее соперник по встрече группы B – Австрия. Игра в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" начнется в 13.15 по московскому времени.
Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019. Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице.
Россия – Австрия: чемпионат мира по хоккею, 12 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 13.15 (мск)
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