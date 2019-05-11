Россия – Австрия: видеотрансляция матча сборной на ЧМ-2019

В воскресенье, 12 мая, сборная России проводит второй матч предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2019. Ее соперник по встрече группы B – Австрия. Игра в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" начнется в 13.15 по московскому времени.

Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019. Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице.