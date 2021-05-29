России надо набрать еще три очка, чтобы обеспечить одно из двух первых мест в группе чемпионата мира

После матча Россия — Швейцария (4:1) турнирное положение в группе А чемпионата мира стало таким:

Россия — 12 очков (5 матчей), Швейцария — 9 (5), Словакия — 9 (4), Чехия, Дания — 8 (5), Швеция — 6 (5), Белоруссия — 4 (5), Великобритания — 4 (6).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

29 мая: Словакия — Дания;

30 мая: Белоруссия — Швейцария, Швеция — Словакия;

31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.

Сборная России может претендовать на первое место в группе, однако пока все зависит не только от результатов нашей команды. Даже если мы обыграем и Швецию, и Белоруссию (и наберем 16-18 очков), то в случае равенства баллов со Словакией россияне останутся вторыми из-за поражения в личной встрече. Правда, в случае хотя бы одной неудачи словаков помешать нам занять первое место никто не сможет.

Если же сборная Валерия Брагина в двух оставшихся матчах наберет 3 очка, то при равенстве баллов со Швейцарией, которая вполне может обыграть Белоруссию и Великобританию, будет выше за счет сегодняшней победы. А вот если по 15 очков наберут сразу три сборные — еще и словаки — то сначала будут считаться матчи внутри всей этой тройки (число очков, а потом разность шайб), и тогда первыми окажутся как раз швейцарцы благодаря разгрому словаков со счетом 8:1.