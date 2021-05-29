России надо набрать еще три очка, чтобы обеспечить одно из двух первых мест в группе чемпионата мира
После матча Россия — Швейцария (4:1) турнирное положение в группе А чемпионата мира стало таким:
Россия — 12 очков (5 матчей), Швейцария — 9 (5), Словакия — 9 (4), Чехия, Дания — 8 (5), Швеция — 6 (5), Белоруссия — 4 (5), Великобритания — 4 (6).
Оставшиеся матчи в группе следующие:
29 мая: Словакия — Дания;
30 мая: Белоруссия — Швейцария, Швеция — Словакия;
31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;
1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.
Сборная России может претендовать на первое место в группе, однако пока все зависит не только от результатов нашей команды. Даже если мы обыграем и Швецию, и Белоруссию (и наберем 16-18 очков), то в случае равенства баллов со Словакией россияне останутся вторыми из-за поражения в личной встрече. Правда, в случае хотя бы одной неудачи словаков помешать нам занять первое место никто не сможет.
Если же сборная Валерия Брагина в двух оставшихся матчах наберет 3 очка, то при равенстве баллов со Швейцарией, которая вполне может обыграть Белоруссию и Великобританию, будет выше за счет сегодняшней победы. А вот если по 15 очков наберут сразу три сборные — еще и словаки — то сначала будут считаться матчи внутри всей этой тройки (число очков, а потом разность шайб), и тогда первыми окажутся как раз швейцарцы благодаря разгрому словаков со счетом 8:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю