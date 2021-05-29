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России надо набрать еще одно очко, чтобы выйти в четвертьфинал чемпионата мира

18:18
Хоккеисты сборной России. Фото Reuters
Хоккеисты сборной России. Фото Reuters
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После матча Россия — Швейцария (4:1) турнирное положение в группе А чемпионата мира стало таким:

Россия — 12 очков (5 матчей), Швейцария — 9 (5), Словакия — 9 (4), Чехия, Дания — 8 (5), Швеция — 6 (5), Белоруссия — 4 (5), Великобритания — 4 (6).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

29 мая: Словакия — Дания;

30 мая: Белоруссия — Швейцария, Швеция — Словакия;

31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.

Пока сборная России не обеспечила себе место в плей-офф. Существует расклад, при котором команда Валерия Брагина займет пятое место:

— Россияне проиграют в основное время и Швеции, и Белоруссии — и наберут 12 очков;

— Швейцарцы обыграют и Белоруссию, и Великобританию — и наберут как минимум 13 баллов;

— Чехия победит и Данию, и Словакию, причем датчан в основное время, а словаков — в овертайме/по буллитам, — и наберет 13 очков;

— Словакия обыграет Данию в основное время, зацепит очко с чехами — и наберет 13 баллов;

— Швеция, победив и Россию, и Словакию в основное время, с 12 очками обойдет россиян благодаря успеху в личной встрече.

Чтобы не смотреть на результаты других матчей, нашей сборной надо набрать хотя бы очко. Тогда мы окажемся недостижимы для шведов. Да, из неуказанных в раскладе выше команд россиян еще могут обойти датчане, но они играют против чехов — кто-то из них точно потеряет очки и окажется ниже.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Германия
Финляндия

П2

25%

1.66

ТБ 4.5

20%

1.70

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
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35%

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Обе забьют - да

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Матч завершен

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29%

1.95

ТМ 6.5

21%

1.33

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