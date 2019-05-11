Роман Йоси: "В НХЛ сборная России была бы одним из фаворитов"

Защитник сборной Швейцарии и "Нэшвилла" Роман Йоси подвел итоги разгрома сборной Италии (9:0) в рамках чемпионата мира и поделился мнением о сборной России.

– Нужны ли вообще такие матчи?

– Нужны. Вообще, такое начало – это просто замечательно. У нас получалось едва ли не все, к сожалению для сборной Италии. Главное, чтобы получалось и завтра, когда нам играть с Латвией. Латвийцы – серьезный соперник. Матчи с ними всегда складываются для нас тяжело.

– Ваша команда как будто и не хотела забивать десятый гол.

– На самом деле мы не расслаблялись. И доигрывали эпизоды. Просто так вышло. А у итальянцев сегодня игра не пошла.

– Свен Андригетто скоро к вам присоединится.

– И это очень серьезное усиление для нас. Он был важной частью прошлогодней серебряной команды и очень помогал нам в атаке. Любая сборная не отказалась бы от такого хоккеиста.

– Нынешняя сборная послабее прошлогодней будет?

– Давайте не сравнивать. Многие из нашей команды были и в Копенгагене. Да, некоторые не приехали по разным причинам, но их заменили другие – тоже отличные игроки. Самое главное – у нас в сборной особенная атмосфера, это всегда большой плюс.

– Вас удивило, что фавориты проигрывают матч за матчем?

– Немного. Но не сильно. На чемпионате мира всем приходится непросто, вмешивается много факторов. Не все быстро адаптируются.

– Только Россия из фаворитов в первый день не провалилась. Как вам российская команда?

– Очень сильна. Много классных игроков у россиян приехало. У России в составе целый ряд игроков из числа сильнейших в мире. Обыграть их будет очень сложно.

– Можете представить такую команду в НХЛ?

– Ну, это была бы крутая команда. Они бы на многое претендовали в НХЛ таким составом. Были бы одними из фаворитов лиги. (Игорь Еронко)

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