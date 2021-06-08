Роман Ротенберг считает, что сборная России не выполнила тренерскую установку в матче ЧМ с канадцами

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг заявил, что хоккеисты команды не выполнили тренерскую установку в четвертьфинальном матче чемпионата мира с канадцами (1:2 ОТ).

«В овертайме была установка сохранять шайбу и бросать, только когда есть стопроцентный голевой момент. Это обсуждалось и рисовалось, но вы видели, что все получилось ровно наоборот. Был минимальный контроль шайбы, бросали отовсюду. Контроль шайбы был у канадцев», — подчеркнул Ротенберг в интервью ТАСС.

Ротенберг назвал поражение от канадцев очень болезненным.

«Это поражение, на которое мы не рассчитывали, все решили нюансы. Стыдно проигрывать, лучше выигрывать. Мы собрали лучших игроков из возможных, у нас играли все защитники из НХЛ.

Это было невыполнение установки? Получается, так. Тренер не говорил бросать, это было решением игроков, тренеры говорили сохранять шайбу", — отметил Ротенберг.

Чемпионом мира стала сборная Канады, переигравшая в финале команду Финляндии со счетом 3:2 в овертайме.