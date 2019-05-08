Глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился ожиданиями от чемпионата мира.

– Проведена большая работа. Весь год работали, чтобы собрать команду. В команде собраны самые лучшие игроки страны на сегодняшний день. На бумаге это лучшая команда, но сейчас пришло время доказать это на деле. Идет кропотливая работа, и с каждым днем эта команда будет все лучше и лучше. (Евгений Белоусов)

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России