Роднина: «МОК будет ориентироваться на решение ИИХФ по отстранению сборной России»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) оставить в силе отстранение сборной России.

«Очень обидно. Все спортсмены и болельщики надеялись на другое решение, — цитирует «ВсеПроСпорт» Роднину. — Не знаю, с чем оно связано, не настолько в курсе происходящего в ИИХФ. Конечно, МОК будет ориентироваться на это решение. Мы видим, что МОК часто смотрит на международные федерации или даже передает им право принимать решения. Игнорировать будет сложно. Но также многое зависит от того, кто возглавит организацию после выборов».

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Решение об участии команды в Олимпиаде-2026 будет принято позже.