Рейтинг сборных ИИХФ: Канада – первая, Россия – второе место. Финны на третьей строчке

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала рейтинг сборных после чемпионата мира-2019 в Словакии, информирует официальный сайт организации. Сборная России с 3640 очками располагается на второй строчке, а возглавляет список Канада (3705).
Сборная Финляндии (3615 очков), которая выиграла ЧМ-2019, обыграв канадцев в финале (3:1), занимает третье место. Мировое первенство прошло с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.
На основании данного рейтинга сегодня, 28 мая, будет объявлен состав групп на ЧМ-2020.
Рейтинг ИИХФ выглядит следующим образом:
1. Сборная Канады – 3705 очков.
2. Сборная России – 3640 очков.
3. Сборная Финляндии – 3615 очков.
4. Сборная Швеции – 3615 очков.
5. Сборная Чехии – 3465 очков.
6. Сборная США – 3430 очков.
7. Сборная Германии – 3344 очков.
8. Сборная Швейцарии – 3325 очков.
9. Сборная Словакии – 3040 очков.
10. Сборная Латвии – 3025.
Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика // Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика
Дополнительная информация
https://www.iihf.com/en/events/2019/wm/news/13076/canada-leads-world-ranking