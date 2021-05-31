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Рейдеборн считает сборную России самой сильной командой на ЧМ-2021

10:20
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Голкипер сборной Швеции Адам Рейдеборн поделился ожиданиями от матча предварительного этапа чемпионата мира с Россией.

«Мы обязаны сыграть намного лучше, чем в игре со Словакией. Матч с Россией — непростой вызов. На бумаге у них лучшая команда на турнире с четырьмя сильными пятерками, поэтому придется нелегко. Но сейчас мы чувствуем, что наша игра хорошо подойдет под стиль России. Им не удастся легко нас обыграть. Мы сыграем в свой лучший хоккей, чтобы занять последнее место в плей-офф», — цитирует Рейдеборна HockeySverige.

Сборная России занимает второе место в группе А с 12 очками после пяти матчей. У шведов девять очков в шести матчах и четвертом место в группе.

Шведам нужно обыгрывать Россию в основное время. Только в этом случае они сохранят шансы на выход из группы. Но даже это не гарантирует «Тре Крунур» попадание в четвертьфинал.

Матч Россия — Швеция состоится сегодня, 31 мая. Начало встречи — в 20.15 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://hockeysverige.se/2021/05/30/tuff-utmaning-ryssarna-har-basta-laget-pa-pappret

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