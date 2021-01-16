Решение по ЧМ-2021 в Белоруссии ИИХФ примет в ближайшие пять дней

Международная федерация хоккея примет итоговое решение по чемпионату мира 2021 года в Белоруссии в ближайшие пять дней.

«Мы будем еще разговаривать с Федерацией хоккея Белоруссии, организационным комитетом. В один из ближайших дней (в понедельник) у нас встреча с советом. Предстоит еще переговорить со многими людьми: партнерами, спонсорами. И тогда мы решим, что делать дальше. В ближайшие пять дней мы примем итоговое решение по поводу места проведения чемпионата мира», — сказал глава организации Рене Фазель РИА Новости.

Он пордчеркнул, что лично не ощущает давление в связи с желанием провести чемпионат мира в Белоруссии, но идет давление на организацию, которую используют против воли.

«На мне лежит ответственность, я должен защитить репутацию ИИХФ. Да, давление огромное на IIHF. Решение итоговое буду принимать не я, его примет совет. Им предстоит принять решение, а моя задача сейчас — дать им понять, какова реальная ситуация в Белоруссии. Если бы решение принимал не совет, а только я, то все было бы просто», — заключил Фазель.