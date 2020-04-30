Рене Фазель: «Шансы провести ЧМ-2021 в Швейцарии ничтожны»

Глава ИИХФ Рене Фазель рассказал о шансах Швейцарии провести чемпионат мира в 2021 году.

Изначально ЧМ-2020 должен был пройти в Швейцарии в мае, но был перенесен из-за коронавируса.

— Федерация хоккея Швейцарии попросила время на то, чтобы определиться с тем, сможет ли провести чемпионата мира в 2021 году, — приводит слова Фазеля РИА Новости. — Это в том числе вопрос, связанный со страхованием. Это вопрос недели, но с каждым днем организовать чемпионат мира в Швейцарии становится все сложнее. Шансы ничтожны, что чемпионат мира пройдет в Швейцарии.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 256 832 человек. Зафиксировано 230 244 летальных исхода от инфекции, вылечился 1 028 686 человек. В Швейцарии зарегистрировано 29 586 заболевших, 1 737 умерших и 23 100 выздоровевших.