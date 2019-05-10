Рене Фазель: "Сборная России собрала невероятный состав на чемпионат мира"

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель отметил, что у сборной России на чемпионате мира будет невероятный состав. Тем не менее, он предостерег россиян от повторения провала 2000 года.

– В этом году чемпионат очень серьезный по именам, состав сборной России – невероятный, хотя добиться успеха можно только командой, а мы помним неудачные выступления российской "дрим-тим" в 2000-м, на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Но подчеркну, состав у сборной России очень грозный, – цитирует ТАСС Фазеля. – У США также сильная команда, шведы – без комментариев. Не будем забывать про канадцев, а для команд Словакии и Чехии это домашний турнир.

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России ​