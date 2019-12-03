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Допинг

Чемпионат мира

Рене Фазель: «Перенести ЧМ-2023 из Петербурга почти невозможно»

12:35
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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель еще раз подчеркнул, что организация выступает против возможного переноса ЧМ-2023 из России. Этот вопрос может возникнуть 9 декабря, если ВАДА последует рекомендациям экспертного комитета и наложит санкции на Россию по подозрению в манипуляции данными антидопинговой лаборатории в Москве.

— Нужно подождать решения, которое будет принято 9 декабря, прежде чем что-либо комментировать, — отметил Фазель. — Но что касается чемпионата мира-2023 по хоккею, я уже четко говорил — будет очень тяжело, почти невозможно, перенести турнир из России. (Антон Бабошин)

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