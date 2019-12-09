Рене Фазель: «Очень удивлен решением ВАДА. Жду апелляции в CAS»

Президент Международной Федерации хоккея Рене Фазель признался, что его очень удивило решение ВАДА по России.

— Я очень удивлен решением ВАДА, было применено коллективное наказание. Рассчитываю, что будет подана апелляция в CAS, — цитирует Фазеля РИА «Новости».

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Большой онлайн