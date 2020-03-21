Глава Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель выступил с заявлением в связи с отменой чемпионата мира-2020 в Швейцарии из-за коронавируса COVID-19.

«Это жестокая реальность для всей международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться, — приводит слова Фазеля пресс-служба ИИХФ. — Коронавирус — это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. В ИИХФ мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны временно прекратить спортивные мероприятия и поддержать действия государственных органов, так и нашу хоккейную семью».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 278 136 человек. Умерших — 11 570, выздоровевших — 89 259. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, Иран, Германия, США.

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