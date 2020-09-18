Рене Фазель: «Не хочу видеть, как хоккей превращается в политику»

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что Белоруссия не будет лишена права принимать матчи чемпионата мира-2021.

— Ситуация очень сложная, мы сталкиваемся с политическим давлением извне, оно поставило под серьезную угрозу чемпионат мира 2021 года, который будет организован Минском и Ригой, — цитирует Фазеля сайт ИИХФ. — Премьер-министр Латвии отметил, что страна по-прежнему хочет принять ЧМ-2021, однако, возможно, не захочет разделять турнир с Минском в нынешних обстоятельствах, и теперь призывает ИИХФ рассмотреть вопрос о передаче статуса основного организатора чемпионата мира 2021 года другой стране.

Эти политические шаги правительства Латвии, конечно, понятны. Прискорбно видеть, что происходит в Белоруссии — стране, где ИИХФ и команды-участницы получили огромный опыт игры на чемпионате мира в 2014 году. Если бы чемпионат мира проводился в этом месяце, мы никак не могли бы его провести.

Не хочу видеть, как хоккей превращается в политику, независимо от позиции правительства Латвии. Оргкомитеты Риги и Минска трудились вместе, чтобы одержать победу под лозунгом «Страсть, без границ». С тех пор они проделали большую совместную работу по подготовке к 2021 году.