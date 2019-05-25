Рене Фазель: "Мое личное мнение – лучше играть чемпионат мира с 12 командами"

Глава ИИХФ Рене Фазель выразил мнение, что чемпионат мира с 12 участниками был бы идеальным форматом. При этом он подчеркнул, что пока изменений не предвидится.

– Мое личное мнение – лучше играть чемпионат мира с 12 командами, чтобы было 5 матчей на групповом этапе, – сказал Фазель. – Но пока изменений в формате не будет, поскольку это сложно сделать. Мы играем с 16 сборными для развития хоккея.

Я очень рад, что Италия осталась в элите, рад, что Великобритания осталась, потому что мы не очень хорошо представлены пока на этом рынке. В следующем году им сложно будет удержаться в элите, играя против сильных Беларуси и Казахстана. (Игорь Еронко)

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