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Чемпионат мира

Рене Фазель: «ИИХФ рассмотрит вопрос о проведении чемпионата мира в Екатеринбурге»

11:57
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Президента Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что чемпионат мира может пройти в Екатеринбурге.

— Почему бы не провести чемпионат мира, — цитирует Фазеля ТАСС. — Безусловно, мы будем думать о том, чтобы приехать в Екатеринбург. Почему-то, когда мы говорим о проведении мероприятий в России, то все думают только о Москве и Санкт-Петербурге.

Но мы уже давно думаем об экспансии на восток. Например, молодежный чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске и Омске, а женский чемпионат мира 2021 года — в Уфе. Хотелось бы провести какой-нибудь турнир во Владивостоке.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7233805

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