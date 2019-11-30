Чемпионат мира
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Группа A
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|Канада
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|8.
|Швеция
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Группа B
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Рене Фазель: «ИИХФ рассмотрит вопрос о проведении чемпионата мира в Екатеринбурге»
11:57
Президента Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что чемпионат мира может пройти в Екатеринбурге.
— Почему бы не провести чемпионат мира, — цитирует Фазеля ТАСС. — Безусловно, мы будем думать о том, чтобы приехать в Екатеринбург. Почему-то, когда мы говорим о проведении мероприятий в России, то все думают только о Москве и Санкт-Петербурге.
Но мы уже давно думаем об экспансии на восток. Например, молодежный чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске и Омске, а женский чемпионат мира 2021 года — в Уфе. Хотелось бы провести какой-нибудь турнир во Владивостоке.
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