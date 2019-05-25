Рене Фазель: "Энхаэловцы хотят приезжать на ЧМ. Это очень важно"

Глава ИИХФ Рене Фазель поделился впечатлениями от чемпионата мира в Словакии.

– Я по-настоящему впечатлен уровнем чемпионата мира в этом году, - сказал он. - Уровнем хоккея на турнире. В этом году к нам приехали 120 игроков НХЛ, и определенно это показывает, что энхаэловцы хотят приезжать на наши турниры. Это очень важно для нас. Подстать уровню хоккея – и атмосфера на обеих аренах. Она тут фантастическая.

Отправить сборную Словакии в Кошице было определенным вызовом, но все сработало. В Братиславе домашней командой были чехи, и на матчах сборной России атмосфера была особой. (Игорь Еронко)

​Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – Финляндия. Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире.

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