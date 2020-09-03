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Рене Фазель: «Цель ИИХФ — провести ЧМ-2021 в Белоруссии и Латвии»

15:43
Рене Фазель. Фото photo.khl.ru
Рене Фазель. Фото photo.khl.ru
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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что целью организации является проведение чемпионата мира по хоккею-2021 в Белоруссии и Латвии.

Ранее премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что ведет переговоры с ИИХФ по поводу переноса турнира из Белоруссии в связи со сложившейся ситуацией в стране.

— Мы не получали до сих пор никаких запросов или писем от латвийской стороны с просьбой перенести чемпионат мира из Белоруссии, — цитирует «РИА Новости» Фазеля. — Мы пристально следим за ситуацией в Белоруссии, в середине сентября мы обсудим то, что происходит в стране. На данный момент решения о переносе чемпионата мира из Минска нет. Наша цель — провести чемпионат в двух странах, Латвии и Белоруссии. У нас такое намерение.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200903/khokkey-1576676185.html

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