Чемпионат мира

19:30 | Хоккей — Чемпионат мира

Реакция скамейки сборной России на победу в бронзовом матче с Чехией. Видео

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Сборная России по буллитам обыграла Чехию в матче за бронзу чемпионата мира-2019 (3:2 Б). Скамейка национальной команды бурно отреагировала на эту победу.

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