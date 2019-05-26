Реакция скамейки сборной России на победу в бронзовом матче с Чехией. Видео

Сборная России по буллитам обыграла Чехию в матче за бронзу чемпионата мира-2019 (3:2 Б). Скамейка национальной команды бурно отреагировала на эту победу.

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