Реакция скамейки сборной России на победу в бронзовом матче с Чехией. Видео

Сборная России по буллитам обыграла Чехию в матче за бронзу чемпионата мира-2019 (3:2 Б). Скамейка национальной команды бурно отреагировала на эту победу.
It’s official! @russiahockey is taking home bronze! #IIHFWorlds pic.twitter.com/QSADCdqvZV— IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.
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