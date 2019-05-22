Реакция шведских СМИ на разгром от России: "Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде"

Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России​ в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире. Россияне выиграли 7 из 7 встреч и заняли первое место, а для шведов это поражение стало вторым на турнире.

Теперь сборной Швеции предстоит сыграть в четвертьфинале с командой Финляндии.



И главный вопрос заключается в том, сможет ли коллектив восстановиться морально к этой игре после того, что случилось в Братиславе?



Поражение от России стал самым сокрушительным за все то время, что Рикард Гренборг находится на посту главного тренера сборной. Его команда приехала в Словакию за тем, чтобы завоевать третье золото чемпионатом мира подряд. Но после этого поражения кажется, что шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде.

"Такого ужаса мы не видели почти 40 лет". Швеция в шоке от катастрофы в матче с Россией