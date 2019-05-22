Реакция шведских СМИ на разгром от России: "Казалось, все складывается так здорово, но потом..."

Шведское издание Hockeysverige.se сдержанно отреагировало на поражение сборной Швеции от России​ в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7). Россияне выиграли 7 из 7 встреч и заняли первое место, а для шведов это поражение стало вторым на турнире.

Сборная Швеции имела возможность занять хорошую позицию по итогам группового раунда. Для этого ей нужно было удачно сыграть против сборной России, которая привезла на этот чемпионат мира звездный состав.



Начиналось все оптимистично. "Тре Крунур" продемонстрировали, что могут сдерживать мощное нападение соперника. Более того, шведская команда сама выглядела интереснее соперника и создавала моменты у ворот Андрея Василевского. Недаром именно Швеция открыла счет в этом матче, сохраняя минимальное преимущество до начала второго периода.



Казалось, все складывается так здорово, но потом...

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