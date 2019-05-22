Реакция шведских СМИ на разгром от России: "Это не просто унижение. Это настоящий ночной кошмар"

Шведское издание Aftonbladet резко отреагировало на поражение сборной Швеции от России​ в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7). Россияне выиграли 7 из 7 встреч и заняли первое место, а для шведов это поражение стало вторым на турнире.

Это не просто унижение. Это настоящий ночной кошмар. Сборная России забросила во втором периоде в ворота Швеции шесть шайб.



Такого ужаса шведские болельщики не видели с 1981 года, когда сборная уступила команде СССР на чемпионате мира в Гетеборге со счетом 1:13.



В любом случае, после этого матча Рикард Гренборг точно определился с одной позицией. В четвертьфинале с Финляндии место в воротах займет Хенрик Лундквист.

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