Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Уведомления
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

9 мая, 07:00

Расписание сборной США на чемпионате мира по хоккею 2025

Сборная США примет участие в чемпионате мира по хоккею
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Сборная США стартует на чемпионате мира по хоккею 2025 в пятницу, 9 мая. Турнир принимают Швеция и Дания — в Стокгольме и Хернинге.

Американцы в группе А сыграют с Данией, Венгрией, Швейцарией, Норвегией, Германией, Казахстаном и Чехией. Эта восьмерка проводит матчи в Хернинге.

Расписание матчей сборной США в группе чемпионата мира по хоккею 2025

  • 9 мая (пятница). 21.20. Дания — США
  • 11 мая (воскресенье). 13.20. США — Венгрия
  • 12 мая (понедельник). 17.20. США — Швейцария
  • 14 мая (среда). 17.20. США — Норвегия
  • 17 мая (суббота). 13.20. США — Германия
  • 18 мая (воскресенье). 17.20. Казахстан — США
  • 20 мая (вторник). 17.20. Чехия — США

Время начала матчей — московское.

Сидни Кросби, Давид Пастрняк, Мика Зибанежад, Юусе Сарос.Чемпионат мира по хоккею-2025: даты и место проведения, участники и состав групп, календарь матчей, сетка плей-офф и финал

Четыре лучшие сборные двух групп выйдут в четвертьфинал. Чемпионом мира-2024 стала сборная Чехии.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
WSJ сообщила о планах министра армии США встретиться с представителями РФ
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
В США указали на осведомленность Запада о коррупционных схемах на Украине
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Популярное видео
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Расписание сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2025

Воробьев рассказал, что игра с немцами накануне 9 мая была важным моментом для россиян

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости