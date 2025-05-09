Расписание сборной США на чемпионате мира по хоккею 2025
Сборная США примет участие в чемпионате мира по хоккею
Сборная США стартует на чемпионате мира по хоккею 2025 в пятницу, 9 мая. Турнир принимают Швеция и Дания — в Стокгольме и Хернинге.
Американцы в группе А сыграют с Данией, Венгрией, Швейцарией, Норвегией, Германией, Казахстаном и Чехией. Эта восьмерка проводит матчи в Хернинге.
Расписание матчей сборной США в группе чемпионата мира по хоккею 2025
- 9 мая (пятница). 21.20. Дания — США
- 11 мая (воскресенье). 13.20. США — Венгрия
- 12 мая (понедельник). 17.20. США — Швейцария
- 14 мая (среда). 17.20. США — Норвегия
- 17 мая (суббота). 13.20. США — Германия
- 18 мая (воскресенье). 17.20. Казахстан — США
- 20 мая (вторник). 17.20. Чехия — США
Время начала матчей — московское.
Четыре лучшие сборные двух групп выйдут в четвертьфинал. Чемпионом мира-2024 стала сборная Чехии.
