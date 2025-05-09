Расписание сборной США на чемпионате мира по хоккею 2025

Сборная США примет участие в чемпионате мира по хоккею

Сборная США стартует на чемпионате мира по хоккею 2025 в пятницу, 9 мая. Турнир принимают Швеция и Дания — в Стокгольме и Хернинге.

Американцы в группе А сыграют с Данией, Венгрией, Швейцарией, Норвегией, Германией, Казахстаном и Чехией. Эта восьмерка проводит матчи в Хернинге.

Расписание матчей сборной США в группе чемпионата мира по хоккею 2025

9 мая (пятница). 21.20. Дания — США

11 мая (воскресенье). 13.20. США — Венгрия

12 мая (понедельник). 17.20. США — Швейцария

14 мая (среда). 17.20. США — Норвегия

17 мая (суббота). 13.20. США — Германия

18 мая (воскресенье). 17.20. Казахстан — США

20 мая (вторник). 17.20. Чехия — США

Время начала матчей — московское.

Четыре лучшие сборные двух групп выйдут в четвертьфинал. Чемпионом мира-2024 стала сборная Чехии.