Расписание сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею 2025

10 мая сборная Казахстана по хоккею стартует на чемпионате мира

Сборная Казахстана стартует на чемпионате мира по хоккею в субботу, 10 мая. Турнир принимают Швеция и Дания — в Стокгольме и Хернинге.

Казахстан играет в группе В с Норвегией, Германией, Венгрией, Данией, Чехией, США и Швейцарией. Эта восьмерка выступает в датском Хернинге.

Расписание сборной Казахстана в группе чемпионата мира 2025 по хоккею

10 мая (суббота). 13.20. Норвегия — Казахстан

11 мая (воскресенье). 17.20. Германия — Казахстан

13 мая (вторник). 21.20. Казахстан — Венгрия

14 мая (среда). 21.20. Казахстан — Дания

17 мая (суббота). 17.20. Чехия — Казахстан

18 мая (воскресенье). 17.20. Казахстан — США

20 мая (вторник). 13.20. Швейцария — Казахстан

Время начала игр — московское.

Четыре лучшие сборные двух групп A и B выйдут в четвертьфинал чемпионата мира. Команды с последнего места покинет элитный дивизион.

Чемпионом мира-2024 стала сборная Чехии. В финале чешская команда победила Швейцарию.