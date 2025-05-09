Расписание сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею 2025
10 мая сборная Казахстана по хоккею стартует на чемпионате мира
Сборная Казахстана стартует на чемпионате мира по хоккею в субботу, 10 мая. Турнир принимают Швеция и Дания — в Стокгольме и Хернинге.
Казахстан играет в группе В с Норвегией, Германией, Венгрией, Данией, Чехией, США и Швейцарией. Эта восьмерка выступает в датском Хернинге.
Расписание сборной Казахстана в группе чемпионата мира 2025 по хоккею
- 10 мая (суббота). 13.20. Норвегия — Казахстан
- 11 мая (воскресенье). 17.20. Германия — Казахстан
- 13 мая (вторник). 21.20. Казахстан — Венгрия
- 14 мая (среда). 21.20. Казахстан — Дания
- 17 мая (суббота). 17.20. Чехия — Казахстан
- 18 мая (воскресенье). 17.20. Казахстан — США
- 20 мая (вторник). 13.20. Швейцария — Казахстан
Время начала игр — московское.
Четыре лучшие сборные двух групп A и B выйдут в четвертьфинал чемпионата мира. Команды с последнего места покинет элитный дивизион.
Чемпионом мира-2024 стала сборная Чехии. В финале чешская команда победила Швейцарию.
