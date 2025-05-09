Хоккей
9 мая, 06:00

Расписание сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею 2025

10 мая сборная Казахстана по хоккею стартует на чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Сборная Казахстана стартует на чемпионате мира по хоккею в субботу, 10 мая. Турнир принимают Швеция и Дания — в Стокгольме и Хернинге.

Казахстан играет в группе В с Норвегией, Германией, Венгрией, Данией, Чехией, США и Швейцарией. Эта восьмерка выступает в датском Хернинге.

Расписание сборной Казахстана в группе чемпионата мира 2025 по хоккею

  • 10 мая (суббота). 13.20. Норвегия — Казахстан
  • 11 мая (воскресенье). 17.20. Германия — Казахстан
  • 13 мая (вторник). 21.20. Казахстан — Венгрия
  • 14 мая (среда). 21.20. Казахстан — Дания
  • 17 мая (суббота). 17.20. Чехия — Казахстан
  • 18 мая (воскресенье). 17.20. Казахстан — США
  • 20 мая (вторник). 13.20. Швейцария — Казахстан

Время начала игр — московское.

Сидни Кросби, Давид Пастрняк, Мика Зибанежад, Юусе Сарос.Чемпионат мира по хоккею-2025: даты и место проведения, участники и состав групп, календарь матчей, сетка плей-офф и финал

Четыре лучшие сборные двух групп A и B выйдут в четвертьфинал чемпионата мира. Команды с последнего места покинет элитный дивизион.

Чемпионом мира-2024 стала сборная Чехии. В финале чешская команда победила Швейцарию.

