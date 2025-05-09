Расписание сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2025

Сборная Канады примет участие в чемпионате мира по хоккею

Сборная Канады стартует на чемпионате мира по хоккею 2025 в субботу, 10 мая. Турнир принимают Швеция и Дания — в Стокгольме и Хернинге.

Канадцы в группе А и встретятся со Словенией, Латвией, Францией, Австрией, Словакией, Финляндией и Швецией. Эта восьмерка играет в Стокгольме.

Расписание матчей сборной Канады в группе чемпионата мира 2025 по хоккею

10 мая (суббота). 13.20. Словения — Канада

11 мая (воскресенье). 17.20. Латвия — Канада

13 мая (вторник). 21.20. Канада — Франция

15 мая (четверг). 21.20. Канада — Австрия

17 мая (суббота). 21.20. Канада — Словакия

19 мая (понедельник). 21.20. Канада — Финляндия

20 мая (вторник). 21.20. Швеция — Канада

Время начала матчей — московское.

По четыре лучшие сборные из двух групп выйдут в четвертьфинал. Занявшая последнее место команда покинет элитный дивизион.

Действующим чемпионом мира является сборная Чехии.