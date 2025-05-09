Расписание сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2025
Сборная Канады примет участие в чемпионате мира по хоккею
Сборная Канады стартует на чемпионате мира по хоккею 2025 в субботу, 10 мая. Турнир принимают Швеция и Дания — в Стокгольме и Хернинге.
Канадцы в группе А и встретятся со Словенией, Латвией, Францией, Австрией, Словакией, Финляндией и Швецией. Эта восьмерка играет в Стокгольме.
Расписание матчей сборной Канады в группе чемпионата мира 2025 по хоккею
- 10 мая (суббота). 13.20. Словения — Канада
- 11 мая (воскресенье). 17.20. Латвия — Канада
- 13 мая (вторник). 21.20. Канада — Франция
- 15 мая (четверг). 21.20. Канада — Австрия
- 17 мая (суббота). 21.20. Канада — Словакия
- 19 мая (понедельник). 21.20. Канада — Финляндия
- 20 мая (вторник). 21.20. Швеция — Канада
Время начала матчей — московское.
По четыре лучшие сборные из двух групп выйдут в четвертьфинал. Занявшая последнее место команда покинет элитный дивизион.
Действующим чемпионом мира является сборная Чехии.
