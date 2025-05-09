Хоккей
9 мая, 06:30

Расписание сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2025

Сборная Канады примет участие в чемпионате мира по хоккею
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Сборная Канады стартует на чемпионате мира по хоккею 2025 в субботу, 10 мая. Турнир принимают Швеция и Дания — в Стокгольме и Хернинге.

Канадцы в группе А и встретятся со Словенией, Латвией, Францией, Австрией, Словакией, Финляндией и Швецией. Эта восьмерка играет в Стокгольме.

Расписание матчей сборной Канады в группе чемпионата мира 2025 по хоккею

  • 10 мая (суббота). 13.20. Словения — Канада
  • 11 мая (воскресенье). 17.20. Латвия — Канада
  • 13 мая (вторник). 21.20. Канада — Франция
  • 15 мая (четверг). 21.20. Канада — Австрия
  • 17 мая (суббота). 21.20. Канада — Словакия
  • 19 мая (понедельник). 21.20. Канада — Финляндия
  • 20 мая (вторник). 21.20. Швеция — Канада

Время начала матчей — московское.

Сидни Кросби, Давид Пастрняк, Мика Зибанежад, Юусе Сарос.Чемпионат мира по хоккею-2025: даты и место проведения, участники и состав групп, календарь матчей, сетка плей-офф и финал

По четыре лучшие сборные из двух групп выйдут в четвертьфинал. Занявшая последнее место команда покинет элитный дивизион.

Действующим чемпионом мира является сборная Чехии.

