Расписание и результаты матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею-2019

Матчи турнира принимают Братислава и Кошице.

Сборная России выиграла группу B, в которой ее соперниками были команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Матчи прошли в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы".

В четвертьфинале ЧМ-2019 россияне сыграют со сборной США.

Матчи первого раунда плей-офф состоятся в четверг, 23 мая, в Братиславе и Кошице. Россияне остаются играть на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы", встреча с американцами начнется в 17.15 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей сборной России на ЧМ-2019 (время – московское)

10 мая, пятница. 17.15. Россия – Норвегия – 5:2

12 мая, воскресенье. 13.15. Россия – Австрия – 5:0

13 мая, понедельник. 17.15. Россия – Чехия – 3:0

15 мая, среда. 21.15. Россия – Италия – 10:0

18 мая, суббота. 13.15. Латвия – Россия – 1:3

19 мая, воскресенье. 21.15. Швейцария – Россия – 0:3

21 мая, вторник. 21.15. Швеция – Россия – 4:7

1/4 финала

23 мая, четверг. 17.15. Россия – США

Полуфиналы – 25 мая, матч за 3-е место и финал – 26 мая.

В матчах на вылет Россия и Канада могут сыграть только в финале: все расклады для сборной на плей-офф ЧМ – здесь.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019

Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //

Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019