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Расписание и результаты матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею-2019

Чемпионат мира-2019: плей-офф. Фото "СЭ"
Чемпионат мира-2019: плей-офф. Фото "СЭ"
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С 10 по 26 мая в Словакии проходит чемпионат мира по хоккею-2019.

Матчи турнира принимают Братислава и Кошице.

Сборная России выиграла группу B, в которой ее соперниками были команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Матчи прошли в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы".

В четвертьфинале ЧМ-2019 россияне взяли верх над сборной США и теперь встретятся с Финляндией. Эти игры также принимает Братислава.

Расписание и результаты матчей сборной России на ЧМ-2019 (время – московское)

Предварительный раунд

10 мая, пятница. 17.15. Россия – Норвегия – 5:2

12 мая, воскресенье. 13.15. Россия – Австрия – 5:0

13 мая, понедельник. 17.15. Россия – Чехия – 3:0

15 мая, среда. 21.15. Россия – Италия – 10:0

18 мая, суббота. 13.15. Латвия – Россия – 1:3

19 мая, воскресенье. 21.15. Швейцария – Россия – 0:3

21 мая, вторник. 21.15. Швеция – Россия – 4:7

1/4 финала

23 мая, четверг. 17.15. Россия – США – 4:3

1/2 финала

25 мая, суббота. 16.15. Россия – Финляндия

Финал и матч за 3-е место – 26 мая.

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Результаты опроса

4102 чел.

Как закончится четвертьфинал ЧМ-2019 по хоккею Россия - США?
32.9%
Победой России с разностью в три и более шайбы
49.6%
Победой России с разностью в одну-две шайбы
2.0%
Победой России в овертайме
0.5%
Победой России в серии буллитов
2.2%
Победой США с разностью в три и более шайбы
8.6%
Победой США с разностью в одну-две шайбы
3.2%
Победой США в овертайме
0.9%
Победой США в серии буллитов
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