С 10 по 26 мая в Словакии пройдет чемпионат мира по хоккею-2019. Матчи турнира примут Братислава (группа B) и Кошице (группа A).

Сборная России выступает в группе B вместе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Ее игры пройдут на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы". Сооружение вмещает 10 055 зрителей ("Стил Арена" в Кошице – 8 340).

Из каждой группы в четвертьфинал выходят по четыре сборные с лучшими результатами. Матчи первого раунда плей-офф пройдут 23 мая в Братиславе и Кошице. Полуфиналы (25 мая), матч за 3-е место и финал (26 мая) – Братислава.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2019 (время – московское)

10 мая, пятница. 17.15. Россия – Норвегия

12 мая, воскресенье. 13.15. Россия – Австрия

13 мая, понедельник. 17.15. Россия – Чехия

15 мая, среда. 21.15. Россия – Италия

18 мая, суббота. 13.15. Латвия – Россия

19 мая, воскресенье. 21.15. Швейцария – Россия

21 мая, вторник. 21.15. Швеция – Россия

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