Расписание матчей группы сборной России на чемпионате мира по хоккею-2019

С 10 по 26 мая в Словакии пройдет чемпионат мира по хоккею-2019. Матчи турнира примут Братислава (группа B) и Кошице (группа A).
Сборная России выступает в группе B вместе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Игры этой восьмерки пройдут на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы".
Расписание матчей группы B на ЧМ-2019 (время московское)
10 мая, пятница
17.15 Россия – Норвегия
21.15 Чехия – Швеция
11 мая, суббота
13.15 Швейцария – Италия
17.15 Латвия – Австрия
21.15 Норвегия – Чехия
12 мая, воскресенье
13.15 Россия – Австрия
17.15 Италия – Швеция
21.15 Латвия – Швейцария
13 мая, понедельник
17.15 Россия – Чехия
21.15 Норвегия – Швеция
14 мая, вторник
17.15 Италия – Латвия
21.15 Швейцария – Австрия
15 мая, среда
17.15 Швейцария – Норвегия
21.15 Россия – Италия
16 мая, четверг
17.15 Швеция – Австрия
21.15 Чехия – Латвия
17 мая, пятница
17.15 Австрия – Норвегия
21.15 Чехия – Италия
18 мая, суббота
13.15 Латвия – Россия
17.15 Италия – Норвегия
21.15 Швеция – Швейцария
19 мая, воскресенье
17.15 Австрия – Чехия
21.15 Швейцария – Россия
20 мая, понедельник
17.15 Швеция – Латвия
21.15 Австрия – Италия
21 мая, вторник
13.15 Чехия – Швейцария
17.15 Норвегия – Латвия
21.15 Швеция – Россия
Из каждой группы в четвертьфинал выходят по четыре сборные с лучшими результатами. Матчи первого раунда плей-офф пройдут 23 мая в Братиславе и Кошице. Полуфиналы 25 мая, матч за 3-е место и финал 26 мая – в Братиславе.
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