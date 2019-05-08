Расписание матчей группы сборной России на чемпионате мира по хоккею-2019

С 10 по 26 мая в Словакии пройдет чемпионат мира по хоккею-2019. Матчи турнира примут Братислава (группа B) и Кошице (группа A).

Сборная России выступает в группе B вместе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Игры этой восьмерки пройдут на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы".

Расписание матчей группы B на ЧМ-2019 (время московское)

10 мая, пятница

17.15 Россия – Норвегия

21.15 Чехия – Швеция

11 мая, суббота

13.15 Швейцария – Италия

17.15 Латвия – Австрия

21.15 Норвегия – Чехия

12 мая, воскресенье

13.15 Россия – Австрия

17.15 Италия – Швеция

21.15 Латвия – Швейцария

13 мая, понедельник

17.15 Россия – Чехия

21.15 Норвегия – Швеция

14 мая, вторник

17.15 Италия – Латвия

21.15 Швейцария – Австрия

15 мая, среда

17.15 Швейцария – Норвегия

21.15 Россия – Италия

16 мая, четверг

17.15 Швеция – Австрия

21.15 Чехия – Латвия

17 мая, пятница

17.15 Австрия – Норвегия

21.15 Чехия – Италия

18 мая, суббота

13.15 Латвия – Россия

17.15 Италия – Норвегия

21.15 Швеция – Швейцария

19 мая, воскресенье

17.15 Австрия – Чехия

21.15 Швейцария – Россия

20 мая, понедельник

17.15 Швеция – Латвия

21.15 Австрия – Италия

21 мая, вторник

13.15 Чехия – Швейцария

17.15 Норвегия – Латвия

21.15 Швеция – Россия

Из каждой группы в четвертьфинал выходят по четыре сборные с лучшими результатами. Матчи первого раунда плей-офф пройдут 23 мая в Братиславе и Кошице. Полуфиналы 25 мая, матч за 3-е место и финал 26 мая – в Братиславе.

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