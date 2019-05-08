Расписание матчей группы A на чемпионате мира по хоккею-2019

С 10 по 26 мая в Словакии пройдет чемпионат мира по хоккею-2019. Матчи турнира примут Братислава (группа B) и Кошице (группа A).
Сборная России выступает в группе B вместе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы".
В группе А в Кошице играют Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания, встречи пройдут на стадионе "Стил Арена".
Расписание матчей группы A на ЧМ-2019 (время московское)
10 мая, пятница
17.15 Финляндия – Канада
21.15 США – Словакия
11 мая, суббота
13.15 Дания – Франция
17.15 Германия – Великобритания
21.15 Словакия – Финляндия
12 мая, воскресенье
13.15 США – Франция
17.15 Дания – Германия
21.15 Великобритания – Канада
13 мая, понедельник
17.15 США – Финляндия
21.15 Словакия – Канада
14 мая, вторник
17.15 Великобритания – Дания
21.15 Германия – Франция
15 мая, среда
17.15 США – Великобритания
21.15 Германия – Словакия
16 мая, четверг
17.15 Канада – Франция
21.15 Финляндия – Дания
17 мая, пятница
17.15 Франция – Словакия
21.15 Финляндия – Великобритания
18 мая, суббота
13.15 Дания – США
17.15 Канада – Германия
21.15 Великобритания – Словакия
19 мая, воскресенье
17.15 Германия – США
21.15 Франция – Финляндия
20 мая, понедельник
17.15 Франция – Великобритания
21.15 Канада – Дания
21 мая, вторник
13.15 Финляндия – Германия
17.15 Словакия – Дания
21.15 Канада – США
Расписание матчей группы B на ЧМ-2019 – здесь
Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // прямые видеотрансляции матчей сборной России