Расписание матчей группы A на чемпионате мира по хоккею-2019

С 10 по 26 мая в Словакии пройдет чемпионат мира по хоккею-2019. Матчи турнира примут Братислава (группа B) и Кошице (группа A).

Сборная России выступает в группе B вместе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы".

В группе А в Кошице играют Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания, встречи пройдут на стадионе "Стил Арена".

Расписание матчей группы A на ЧМ-2019 (время московское)

10 мая, пятница

17.15 Финляндия – Канада

21.15 США – Словакия

11 мая, суббота

13.15 Дания – Франция

17.15 Германия – Великобритания

21.15 Словакия – Финляндия

12 мая, воскресенье

13.15 США – Франция

17.15 Дания – Германия

21.15 Великобритания – Канада

13 мая, понедельник

17.15 США – Финляндия

21.15 Словакия – Канада

14 мая, вторник

17.15 Великобритания – Дания

21.15 Германия – Франция

15 мая, среда

17.15 США – Великобритания

21.15 Германия – Словакия

16 мая, четверг

17.15 Канада – Франция

21.15 Финляндия – Дания

17 мая, пятница

17.15 Франция – Словакия

21.15 Финляндия – Великобритания

18 мая, суббота

13.15 Дания – США

17.15 Канада – Германия

21.15 Великобритания – Словакия

19 мая, воскресенье

17.15 Германия – США

21.15 Франция – Финляндия

20 мая, понедельник

17.15 Франция – Великобритания

21.15 Канада – Дания

21 мая, вторник

13.15 Финляндия – Германия

17.15 Словакия – Дания

21.15 Канада – США

Расписание матчей группы B на ЧМ-2019 – здесь

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // прямые видеотрансляции матчей сборной России