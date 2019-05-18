Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 21 мая

В Братиславе программу предварительного раунда закрывают сборные России и Швеции, перед ними встречаются Чехия и Швейцария, Норвегия и Латвия. В Кошице играют Финляндия и Германия, Словакия и Дания, а в заключительном матче дня – Канада и США.
Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 21 мая, вторник (время – московское)
13.15 Финляндия – Германия – онлайн-трансляция
17.15 Словакия – Дания – онлайн-трансляция
21.15 Канада – США – онлайн-трансляция
13.15 Чехия – Швейцария – онлайн-трансляция
17.15 Норвегия – Латвия – онлайн-трансляция
21.15 Швеция – Россия – онлайн-трансляция
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