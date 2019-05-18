Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 21 мая

В Братиславе предварительный раунд закрывают Россия и Швеция, в Кошице – Канада и США. Фото REUTERS

Во вторник, 21 мая, на чемпионате мира по хоккею -2019 в двенадцатый, заключительный день группового турнира будут сыграны по три матча в группах A и B.

В Братиславе программу предварительного раунда закрывают сборные России и Швеции, перед ними встречаются Чехия и Швейцария, Норвегия и Латвия. В Кошице играют Финляндия и Германия, Словакия и Дания, а в заключительном матче дня – Канада и США.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 21 мая, вторник (время – московское)

Группа A (Кошице)

13.15 Финляндия – Германия – онлайн-трансляция

17.15 Словакия – Дания – онлайн-трансляция

21.15 Канада – США – онлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

13.15 Чехия – Швейцария – онлайн-трансляция

17.15 Норвегия – Латвия – онлайн-трансляция

21.15 Швеция – Россия – онлайн-трансляция

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019

Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //

Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019