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Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 21 мая

В Братиславе предварительный раунд закрывают Россия и Швеция, в Кошице – Канада и США. Фото REUTERS
В Братиславе предварительный раунд закрывают Россия и Швеция, в Кошице – Канада и США. Фото REUTERS
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Во вторник, 21 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 в двенадцатый, заключительный день группового турнира будут сыграны по три матча в группах A и B.

В Братиславе программу предварительного раунда закрывают сборные России и Швеции, перед ними встречаются Чехия и Швейцария, Норвегия и Латвия. В Кошице играют Финляндия и Германия, Словакия и Дания, а в заключительном матче дня – Канада и США.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 21 мая, вторник (время – московское)

Группа A (Кошице)

13.15 ФинляндияГерманияонлайн-трансляция

17.15 СловакияДанияонлайн-трансляция

21.15 КанадаСШАонлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

13.15 ЧехияШвейцарияонлайн-трансляция

17.15 НорвегияЛатвияонлайн-трансляция

21.15 ШвецияРоссияонлайн-трансляция

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